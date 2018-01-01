Переключиться на мобильную версию

Менеджер Деревянченко: Сергей вытрет пол Сондерсом

Комментариев: 0
Кит Коннолли уверен, что серьезными конкурентами для украинца являются только Головкин, Канело и Джейкобс.
Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко
BoxingScene.com

Менеджер официального претендента на титул IBF в среднем весе Сергея Деревянченко (12-0, 10 КО) Кит Коннолли занимается организацией следующего большого боя украинца, но при этом отмечает, что соперники боятся Деревянченко.

"Деревянченко чувствует, что не получает тех заслуг, которых заслуживает, и готов сразиться с кем-либо. Проблема в том, что он настолько хорош, что ни один чемпион среднего веса не хочет сражаться с ним.

Мы являемся обязательными претендентами по линии IBF, поэтому планируем драться за титул в ближайшем будущем. Не важно, кто это будет, но в то же время Сергей хочет оставаться активным. Он сокрушал людей в ринге, но не получил известность, которую, по его мнению, заслуживает.

Единственными средневесами, которые могут конкурировать с Сергеем, являются Геннадий Головкин, Сауль Канело Альварес и Дэниел Джейкобс. Я чувствую, что Сергей со своим стилем вытрет пол Билли Джо Сондерсом.

Джейкобс и Деревянченко имеют одного тренера, поэтому организовать их бой сложно. Поскольку Канело и Головкин проведут реванш в мае и, может быть, встретятся и в третий раз, мы ищем любой другой крупный бой. Как мы видели в последние пару месяцев, Деметриус Андраде нашел способ избежать боя с Сергеем.

Деревянченко поручил мне организовать ему большой бой. Он хочет и думает, что достоин драться в больших телевизионных слотах. Он боец P4P. Поэтому Сергей хочет, чтобы я и Лу Дибелла дали ему эти возможности прямо сейчас", - приводит слова Кита Коннолли BoxingScene.com.

Напомним, в последнем своем бою украинец сумел нокаутировать Дашона Джонсона в андеркарде вечера Уайлдер – Ортис. После поединка он бросил вызов сразу троим боксерам.

Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Сергей Деревянченко, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь