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Майки Гарсию обязали встретиться с белорусским боксером

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Американцу дали 10 дней, чтобы решить, какой из поясов себе оставить.
Майки Гарсия
Майки Гарсия
Getty Images

Руководство Международной боксерской федерации (IBF) постановило, что если новоиспеченный чемпион этой организации в первом полусреднем весе Майки Гарсия хочет сохранить этот титул за собой, то он должен встретиться в обязательной защите со вторым номером рейтинга белорусом Иваном Баранчиком, сообщает ESPN.

Согласно официальному уведомлению от IBF Гарсия до 22 марта должен определиться с тем, будет ли он защищать свой титул в первом полусреднем весе или вернется в легкий вес, где он владеет титулом WBC.

Сам Гарсия уже заявил, что хочет вернуться в легкий вес для одного объединительного боя.

Напомним, Майки Гарсия по очкам победил россиянина Сергея Липинца и завоевал титул IBF в первом полусреднем весе.

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Теги: Майки Гарсия, IBF, бокс
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