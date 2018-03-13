Ломаченко - Линарес: боксеры подписали контракт на бой

Василий Ломаченко и Хорхе Линарес наконец-то утрясли юридические формальности и договорились о бое.

Украинский чемпион в полулегком весе Василий Ломаченко поборется за титул WBA в легком весе, которым обладает Хорхе Линарес. Боксеры подписали контракт на бой в понедельник, 12 марта, сообщает ESPN, ссылаясь на свои источники.

Бой состоится 12 мая в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Команда Ломаченко пошла на компромисс и согласилась сдвинуть по времени начало поединка, чтобы промоутерская компания Линареса Golden Boy смогла транслировать бой на HBO, где в этот вечер будут показывать повтор встречи Геннадия Головкина с Саулем Альваресом.

Ранее Василий Ломаченко подтвердил договоренность о бое с Линаресом, опубликов пост на своей странице в Facebook.

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