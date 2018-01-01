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Усик поделился тренировочными буднями в Барселоне

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Александр Усик показал, как проводит время во время подготовки к бою с Муратом Гассиевым.
Александр Усик
Александр Усик
instagram.com/usykaa

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик проходит первый этап подготовки к бою в финале Всемирной боксерской суперсерии против россиянина Мурата Гассиева. Помимо тренировок Усик и его тренер Сергей Ватаманюк успевают и развлекаться.

Поход на Камп Ноу, распитие чаев, прогулки по столице Каталонии и, конечно, фирменные танцы Усика - все это в первом выпуске влога.

Ранее сообщалось, что Александр Усик придумал кричалку про Лионеля Месси.

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Теги: Александр Усик, бокс, WBSS, видео, Барселона, тренировочный лагерь
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