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Тренер Головкина: В первом бою Геннадия ограбили и это - его мотивация на победу

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Абель Санчес заявил, что ничью с Саулем Альваресом Геннадий Головкин воспринимает как свое поражение.
Геннадий Головкин
Геннадий Головкин
Getty Images

Главный тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина Абель Санчес рассказал, что будет мотивировать его подопечного во время подготовки к бою против мексиканца Сауля Альвареса.

По словам наставника, Головкин считает поражением ничью в прошлом бое, что будет мотивировать его на победу в следующем противостоянии с Канело.

"Несмотря на то, что первый бой Головкин - Альварес закончился вничью для Геннадия это было поражение, в том бою его просто ограбили. И я могу сказать, что сейчас именно этим поражением Головкин мотивирован - он не получил заслуженного звания победителя, и сейчас им движет стремление отыграться за это", - цитирует Санчеса Fighthub.

Ранее Абель Санчес прокомментировал обнаружение допинга в организме Сауля Альвареса.

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Теги: Геннадий Головкин, Абель Санчес, Сауль Альварес, бокс
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