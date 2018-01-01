Тренер Головкина: В первом бою Геннадия ограбили и это - его мотивация на победу

Абель Санчес заявил, что ничью с Саулем Альваресом Геннадий Головкин воспринимает как свое поражение.

Главный тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина Абель Санчес рассказал, что будет мотивировать его подопечного во время подготовки к бою против мексиканца Сауля Альвареса.

По словам наставника, Головкин считает поражением ничью в прошлом бое, что будет мотивировать его на победу в следующем противостоянии с Канело.

"Несмотря на то, что первый бой Головкин - Альварес закончился вничью для Геннадия это было поражение, в том бою его просто ограбили. И я могу сказать, что сейчас именно этим поражением Головкин мотивирован - он не получил заслуженного звания победителя, и сейчас им движет стремление отыграться за это", - цитирует Санчеса Fighthub.

Ранее Абель Санчес прокомментировал обнаружение допинга в организме Сауля Альвареса.

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