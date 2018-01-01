Джошуа: Не уверен, что у Паркера хватит силы отправить меня в нокаут

Энтони Джошуа прокомментировал заявление Джозефа Паркера о "стеклянном" подбородке британца.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Энтони Джошуа заявил, что его соперник в будущем бою обладатель титула WBO Джозеф Паркер не сможет отправить британца на канвас, хоть и говорил о его слабом подбородке.

"Паркер говорит, что у меня "стеклянный“ подбородок. Но для начала я бы хотел проверить, хватит ли у него сил отправить меня в нокаут. Мне кажется, что его удары не настолько сильны, чтобы разбить мой "стеклянный“ подбородок и отправить меня на канвас", - цитирует Джошуа Sky Sports.

Наопмним, бой Джошуа - Паркер состоится 31 марта в Кардиффе.

Ранее Джозеф Паркер заявлял, что имеет равные шансы на победу нокаутом и решением судей.

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