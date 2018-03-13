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Уайлдер: Моя цель – объединить чемпионские пояса в супертяжелом весе

Комментариев: 2
Деонтей Уайлдер считает, что нет никого, кто мог бы его победить.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом WBC Деонтей Уайлдер после победы над Луисом Ортисом считает себя непобедимым и намерен объединить чемпионские титулы в своем дивизионе.

"Последний мой поединок с Луисом Ортисом доказал, что никто не может меня победить. Моя цель – объединить все чемпионские пояса в супертяжелом дивизионе, чтобы доказать миру, что я лучший. Я верю в себя и свою силу. Моя победа над Ортисом закрепила меня на лидирующей позиции в моем весе", – сказал Деонтей BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Уайлдер готов согласиться на любое финансовое предложение ради боя с Джошуа.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Луис Ортис, бокс
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Комментариев (2)
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петенька  (аноним)  13.03.2018, 13:26
Оценка:  0
петенька
Уайлдера не хочу. Теперь только родное, русское. Хочу в пуканчик от Валуева.
Peyot    13.03.2018, 13:12
Оценка:  0
Peyot
Да базара ноль. После боя с Ортисом я ни секунды не сомневаюсь что Уайлдер реально крепкий парень и настоящйи чемпион. Ждем бои с другими ТОП бойцами, Фьюри, Джошуа!
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