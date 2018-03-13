Уайлдер: Моя цель – объединить чемпионские пояса в супертяжелом весе

Деонтей Уайлдер считает, что нет никого, кто мог бы его победить.

Чемпион мира в супертяжелом WBC Деонтей Уайлдер после победы над Луисом Ортисом считает себя непобедимым и намерен объединить чемпионские титулы в своем дивизионе.

"Последний мой поединок с Луисом Ортисом доказал, что никто не может меня победить. Моя цель – объединить все чемпионские пояса в супертяжелом дивизионе, чтобы доказать миру, что я лучший. Я верю в себя и свою силу. Моя победа над Ортисом закрепила меня на лидирующей позиции в моем весе", – сказал Деонтей BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Уайлдер готов согласиться на любое финансовое предложение ради боя с Джошуа.

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