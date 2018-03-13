Переключиться на мобильную версию

Ковалев встретится в ринге с Биволом в следующем году – промоутер

Комментариев: 1
Следующий бой Сергей Ковалев проведет в 2019 году.
Сергей Ковалев может встретиться с Дмитрием Биволом
Сергей Ковалев может встретиться с Дмитрием Биволом
BoxingScene.com

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев в следующем бою встретится с обладателем титула WBA Дмитрием Биволом. Поединок может состоятся в 2019 году. Об этом рассказала промоутер Ковалева Кэти Дува.

"Думаю, следующий бой Сергея состоится в 2019 году и он может быть против Дмитрия Бивола. К этому времени Бивол уже станет боксером такого уровня, который соответствует Ковалеву, чтобы поединок проходил на достойном уровне и сказался на гонорарах боксеров", - сказала Дува в интервью RingTV.

Напомним, в своем предыдущем бою Дмитрий Бивол успешно провел первую защиту титула, победив кубинца Салливана Барреру. Ковалев же в крайнем поединке нокаутировал соотечественника Михалкина.

Ранее сообщалось, что следующим соперником Ковалева может стать Маркус Браун.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Сергей Ковалев, Дмитрий Бивол, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Peyot    13.03.2018, 11:20
Оценка:  0
Peyot
То есть боксер может добтровольно год пинать и считает себя топовым бойцом?... сильно сомневаюсь... ковалев - отстойник!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь