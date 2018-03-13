Ковалев встретится в ринге с Биволом в следующем году – промоутер

Следующий бой Сергей Ковалев проведет в 2019 году.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев в следующем бою встретится с обладателем титула WBA Дмитрием Биволом. Поединок может состоятся в 2019 году. Об этом рассказала промоутер Ковалева Кэти Дува.

"Думаю, следующий бой Сергея состоится в 2019 году и он может быть против Дмитрия Бивола. К этому времени Бивол уже станет боксером такого уровня, который соответствует Ковалеву, чтобы поединок проходил на достойном уровне и сказался на гонорарах боксеров", - сказала Дува в интервью RingTV.

Напомним, в своем предыдущем бою Дмитрий Бивол успешно провел первую защиту титула, победив кубинца Салливана Барреру. Ковалев же в крайнем поединке нокаутировал соотечественника Михалкина.

Ранее сообщалось, что следующим соперником Ковалева может стать Маркус Браун.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!