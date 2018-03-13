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Тренер Головкина порекомендовал проверять Альвареса на допинг тщательнее

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Абель Санчес – о допинг-скандале вокруг мексиканского боксера.
Абель Санчес и Геннадий Головкин
Абель Санчес и Геннадий Головкин
Getty Images

Абель Санчес, наставник Геннадия Головкина, прокомментировал грядущий бой своего подопечного против мексиканца Сауля Альвареса в свете положительной допинг-пробы у соперника.

“Если бы положительная допинг-проба была у Головкина, промоутеры Альвареса уже отказались бы от боя. Не ВАДА и не спортивная комиссия штата Невада отлучили бы Геннадия от поединка, а команда Сауля снялись с поединка. Но на допинге попался Альварес и я считаю, что теперь Сауля надо проверять тщательнее, чтобы доказать, что он чистый боксер“, – приводит слова тренера Fighthub.

Ранее Геннадий Головкин прокомментировал положительную допинг-пробу Канело.

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Теги: бокс, Абель Санчес, Геннадий Головкин, Сауль Альварес
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Москвич  (аноним)  13.03.2018, 09:52
Оценка:  +3
Москвич
А я бы порекомендовал более подробно проверить GGG.
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