Тренер Головкина порекомендовал проверять Альвареса на допинг тщательнее

Абель Санчес – о допинг-скандале вокруг мексиканского боксера.

Абель Санчес, наставник Геннадия Головкина, прокомментировал грядущий бой своего подопечного против мексиканца Сауля Альвареса в свете положительной допинг-пробы у соперника.

“Если бы положительная допинг-проба была у Головкина, промоутеры Альвареса уже отказались бы от боя. Не ВАДА и не спортивная комиссия штата Невада отлучили бы Геннадия от поединка, а команда Сауля снялись с поединка. Но на допинге попался Альварес и я считаю, что теперь Сауля надо проверять тщательнее, чтобы доказать, что он чистый боксер“, – приводит слова тренера Fighthub.

Ранее Геннадий Головкин прокомментировал положительную допинг-пробу Канело.

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