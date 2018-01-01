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Ломаченко начал подготовку к бою с Линаресом

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Василий Ломаченко вернулся в США и готовится к следующему бою.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
twitter.com/VasylLomachenko

Украинский чемпион мира по версии WBO Василий Ломаченко начал подготовку к своему следующему бою. Об этом боксер сообщил на своей странице в Twitter, выложив видео с фрагментом своей разминки.

"Обратно в США и назад к работе. В ожидании следующего боя", – написал боксер.

Ранее Василий Ломаченко на своей странице в Facebook подтвердил информацию о проведение боя против Хорхе Линареса, однако официального заявления о поединке пока что не было. Отметим, что возможный бой может состоятся 12-го мая в США.

Также Ломаченко заявил, что после боя с Линаресом он хотел бы встретится с Майки Гарсией.

Ранее Люк Кэмпбелл изъявил желание боксировать с Василием Ломаченко.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Хорхе Линарес
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