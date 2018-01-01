Ломаченко начал подготовку к бою с Линаресом

Василий Ломаченко вернулся в США и готовится к следующему бою.

Украинский чемпион мира по версии WBO Василий Ломаченко начал подготовку к своему следующему бою. Об этом боксер сообщил на своей странице в Twitter, выложив видео с фрагментом своей разминки.

"Обратно в США и назад к работе. В ожидании следующего боя", – написал боксер.

Back in the US and back to work! Looking forward to my next fight. pic.twitter.com/Hy4g2nSLg3 — Hi-Tech Lomachenko (@VasylLomachenko) 12 марта 2018 г.

Ранее Василий Ломаченко на своей странице в Facebook подтвердил информацию о проведение боя против Хорхе Линареса, однако официального заявления о поединке пока что не было. Отметим, что возможный бой может состоятся 12-го мая в США.

Также Ломаченко заявил, что после боя с Линаресом он хотел бы встретится с Майки Гарсией.

Ранее Люк Кэмпбелл изъявил желание боксировать с Василием Ломаченко.

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