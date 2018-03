Ломаченко начал подготовку к бою с Линаресом

Украинский чемпион мира по версии WBO Василий Ломаченко начал подготовку к своему следующему бою. Об этом боксер сообщил на своей странице в Twitter, выложив видео с фрагментом своей разминки.

"Обратно в США и назад к работе. В ожидании следующего боя", – написал боксер.

Back in the US and back to work! Looking forward to my next fight. pic.twitter.com/Hy4g2nSLg3