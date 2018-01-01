Хирн: Бой Фьюри и Джошуа может стать грандиозным событием

Эдди Хирн рассказал, что его компания вела переговоры о заключении контракта с Тайсоном Фьюри.

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн сознался, что его компания Matchroom Sport вела переговоры с Тайсоном Фьюри о заключении контракта. Также функционер заявил, что возможный бой Энтони и Тайсона станет грандиозным событием:

"Ходит много слухов, что Фьюри присоединится к нашей компании. Это неправда, насколько я знаю. Мы не близки к какой-либо договоренности, хотя вели переговоры. Думаю, сейчас Тайсон общается с другими промоутерами.

Если он присоединится к нам, это откроет ему дорогу к супербоям – Энтони Джошуа, Диллиан Уайт, Тони Беллью. В конце концов, поединок с Джошуа – главный приз. Этот бой может стать грандиозным событием", – сказал Хирн в интервью Sky Sports.

Напомним, что свой ближайший бой Энтони Джошуа проведет против Джозефа Паркера. Поединок состоится 31 марта в Кардиффе.

Ранее Тайсон Фьюри заявил о своих намерениях вернутся на ринг и вернуть свои чемпионские пояса.

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