Переключиться на мобильную версию

Хирн: Бой Фьюри и Джошуа может стать грандиозным событием

Комментариев: 0
Эдди Хирн рассказал, что его компания вела переговоры о заключении контракта с Тайсоном Фьюри.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн сознался, что его компания Matchroom Sport вела переговоры с Тайсоном Фьюри о заключении контракта. Также функционер заявил, что возможный бой Энтони и Тайсона станет грандиозным событием:

"Ходит много слухов, что Фьюри присоединится к нашей компании. Это неправда, насколько я знаю. Мы не близки к какой-либо договоренности, хотя вели переговоры. Думаю, сейчас Тайсон общается с другими промоутерами.

Если он присоединится к нам, это откроет ему дорогу к супербоям – Энтони Джошуа, Диллиан Уайт, Тони Беллью. В конце концов, поединок с Джошуа – главный приз. Этот бой может стать грандиозным событием", – сказал Хирн в интервью Sky Sports.

Напомним, что свой ближайший бой Энтони Джошуа проведет против Джозефа Паркера. Поединок состоится 31 марта в Кардиффе. 

Ранее Тайсон Фьюри заявил о своих намерениях вернутся на ринг и вернуть свои чемпионские пояса.

Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Эдди Хирн, Энтони Джошуа
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь