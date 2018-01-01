Кэмпбелл изъявил желание боксировать с Ломаченко

Британский чемпион Олимпиады-2012 намерен провести бой с украинцем Василием Ломаченко.

Британский легковес Люк Кэмпбелл объявил о своем желании провести бой с украинским чемпион по версии WBO Василием Ломаченко:

"Есть определенные переговоры между моей командой и представителями Ломаченко о моем потенциальном поединке с Василием. Я обеими руками "за", поскольку в боксе нахожусь именно для того, чтобы сражаться с лучшими спортсменами вроде Ломаченко", – сказал Кэмпбелл в интервью телеканалу Sky Sports.

Ранее Василий Ломаченко подтвердил информацию о организации боя против Хорхе Линареса, однако официального заявления пока что не последовало. Также украинский боксер рассказал, что после боя с венесуэльцем намерен боксировать с Майки Гарсией.

Отметим, что Хорхе Линарес в сентябре прошлого года победил Люка Кэмбелла, тем самым защитив титул чемпиона WBC.

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