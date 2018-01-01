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Ломаченко: Сперва Линарес, а потом Гарсия

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Василий Ломаченко намерен встретится с Майки Гарсией после поединка с Хорхе Линаресом.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Украинский чемпион мира по версии WBO Василий Ломаченко отметил, что намерен боксировать с американцем Майки Гарсией после поединка с венесуэльцем Хорхе Линаресом:

"Я не знаю, но надеюсь, что бой с Линаресом состоится. Это тот бой, который я хочу получить следующим.

Бой Гарсии с Липенцом? Нет, я не смотрел. Сначала я хочу провести бой с Линаресом, а затем с Гарсией", – сказал Ломаченко в комментарии Thaboxingvoice.

Майки Гарсия завоевал титул чемпиона IBF в суперлегком весе, победив россиянина Сергея Липинца.

Отметим, что Василий Ломаченко подтвердил информацию о поединке с Хорхе Линаресом на своей странице в Facebook, однако официального заявления пока что не последовало.

Также венесуэльский боксер заявил, что хочет провести бой с Василием Ломаченко любой ценой. 

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Теги: бокс, Хорхе Линарес, Василий Ломаченко
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