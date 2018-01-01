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Пакьяо начал подготовку к бою с Матиссе

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Мэнни Пакьяо последний раз выходил на ринг 2-го июля прошлого года.
Мэнни Пакьяо
Мэнни Пакьяо
Getty Images

Филиппинский экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо начал раннею подготовку к бою с обладателям титула WBA Regular Лукасом Матиссе.

"Я начал готовиться к бою с Матиссе. Да, это ранняя подготовка, но мой последний поединок состоялся в июле прошлого года. Мой оппонент – действующий чемпион WBA, поэтому я должен быть в отличной форме, когда выйду на ринг. Полноценный тренировочный лагерь начнется в апреле, а пока я работаю над выносливостью", – сказал Пакьяо в комментарии GMA.

Отметим, что поединок Пакьяо и Матиссе запланирован на 24 июня и пройдет в Малайзии. Ранее сообщалось, что Мэнни отказался от сотрудничества со своим тренером Фрэдди Роучем.

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Теги: бокс, Мэнни Пакьяо, Лукас Матиссе
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