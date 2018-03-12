Переключиться на мобильную версию

Особняк Майка Тайсона станет церковью

Комментариев: 2
Легендарный боксер продал особняк несколько лет назад за 1,3 миллиона долларов.
Майк Тайсон
Майк Тайсон
Getty Images

Бывший дом Майка Тайсона в 50 километрах от Кливленда станет церковью. После боксера особняк сменил уже нескольких владельцев и на протяжении нескольких лет является собственностью церкви.

Долгое время территория в 2300 квадратных метров, которые взяла под контроль церковь, пустовала и заросла травой, но сейчас ей вернули прежний ухоженный вид.

"Здесь ничего не делалось 10 лет. Тут было столько травы, что ее можно было продавать на сено", - цитирует пастора церкви Tribune Chronicle.

От боксера в доме остался мрамор на стенах, хрустальные канделябры, зеркала на потолках, огромный бассейн, баскетбольная площадка на заднем дворе и клетки, в которых жили четыре тигра.

Клетки, в которых жили тигры Тайсона
Клетки, в которых жили тигры Тайсона
tribtoday.com

В свое время Тайсон купил дом в 1989 году за 300 тысяч долларов, а через 10 лет продал его за 1,3 миллиона долларов бизнесмену Полу Монеа.

Ранее сообщалось, что Майк Тайсон занялся бизнесом по выращиванию марихуаны.

Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Майк Тайсон, недвижимость, церковь
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
петенька  (аноним)  12.03.2018, 21:14
Оценка:  0
петенька
Молитесь Богу друзья о моем выздоровлении.
петенька  (аноним)  12.03.2018, 21:11
Оценка:  0
петенька
Больше не хочу быть петухом галимым, хочу быть нормальным.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь