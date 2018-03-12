Особняк Майка Тайсона станет церковью

Легендарный боксер продал особняк несколько лет назад за 1,3 миллиона долларов.

Бывший дом Майка Тайсона в 50 километрах от Кливленда станет церковью. После боксера особняк сменил уже нескольких владельцев и на протяжении нескольких лет является собственностью церкви.

Долгое время территория в 2300 квадратных метров, которые взяла под контроль церковь, пустовала и заросла травой, но сейчас ей вернули прежний ухоженный вид.

"Здесь ничего не делалось 10 лет. Тут было столько травы, что ее можно было продавать на сено", - цитирует пастора церкви Tribune Chronicle.

От боксера в доме остался мрамор на стенах, хрустальные канделябры, зеркала на потолках, огромный бассейн, баскетбольная площадка на заднем дворе и клетки, в которых жили четыре тигра.

Клетки, в которых жили тигры Тайсона tribtoday.com

В свое время Тайсон купил дом в 1989 году за 300 тысяч долларов, а через 10 лет продал его за 1,3 миллиона долларов бизнесмену Полу Монеа.

Ранее сообщалось, что Майк Тайсон занялся бизнесом по выращиванию марихуаны.

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