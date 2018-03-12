Линарес: Ломаченко не сможет боксировать со мной так, как остальными соперниками

Хорхе Линарес хочет провести бой с Василием Ломаченко любой ценой.

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Хорхе Линарес заявил, что он будет отличаться от всех других соперников украинского чемпиона Василия Ломаченко. Венесуэлец заверил, что хочет драться с обладателем титула WBO в полулегком весе любой ценой и этот бой станет развлечением.

"Василий Ломаченко быстрый, он отличный боксер. Но все изменится, когда он выйдет ко мне в ринг. Бой со мной не будет похож на всех его других соперников. Он не сможет боксировать со мной так же. Я хочу боя с Ломаченко любой ценой. Наши стили бокса похожи. Наш бой будет большим развлечением", - цитирует Линареса BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко подтвердил бой с Хорхе Линаресом.

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