Уайлдер назвал финансовые условия для боя и реванша с Джошуа

Деонтей Уайлдер назвал сумму, которая устроит его в бое с Энтони Джошуа.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер назвал финансовые условия, при которых он согласится на поединок и реванш с Энтони Джошуа.

По информации Boxingscene, американский боксер согласился на разделение всех выплат помимо гонорара в пропорции 60/40 в пользу Джошуа в первом бою и в пользу Уайлдера в реванше.

Ранее сообщалось, что, по мнению Уайлдера, промоутер Джошуа Эдди Хирн не верит в него и не организует бой между ними.

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