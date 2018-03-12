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Уайлдер назвал финансовые условия для боя и реванша с Джошуа

Комментариев: 2
Деонтей Уайлдер назвал сумму, которая устроит его в бое с Энтони Джошуа.
Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер
Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер
BoxingScene.com

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер назвал финансовые условия, при которых он согласится на поединок и реванш с Энтони Джошуа.

По информации Boxingscene, американский боксер согласился на разделение всех выплат помимо гонорара в пропорции 60/40 в пользу Джошуа в первом бою и в пользу Уайлдера в реванше.

Ранее сообщалось, что, по мнению Уайлдера, промоутер Джошуа Эдди Хирн не верит в него и не организует бой между ними.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа, бокс, бой
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  12.03.2018, 16:26
Оценка:  0
гость
Думаю что этот бой быстро не организуют. Скорее всего на 2019 год или на 20й даже... они еще по 1-2 боя проведут типа защиты... ну а потом когда уже интерес общественности подростет до максиму а и проведут. Или простыми словами когд акаждому лямов по 20 предложат тогда и подерутся.
гость  (аноним)  12.03.2018, 15:49
Оценка:  -1
гость
Темнокожип опять рулят боксом, клички вернотесь!
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