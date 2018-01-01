Майки Гарсия: Ломаченко же еще предстоит пройти то, что я сделал 3-4 года назад

Майки Гарсия считает, что пока его бой с Ломаченко малореален.

Чемпион мира в четырех категориях американец Майки Гарсия прокомментировал слухи о бое против украинца Василия Ломаченко.

"Я до сих пор не понял, будет он подниматься в весе или нет. Целый год я вызывал Ломаченко на бой, но никакого движения навстречу не было. Он будет драться с Раймундо Бельтраном. У них свой путь.

Я уже перешел в вес до 63,5 кг и планирую подниматься еще выше. Ломаченко же еще предстоит пройти то, что я сделал 3-4 года назад", – сказал Гарсия.

Напомним, Майки Гарсия по очкам победил россиянина Сергея Липинца и завоевал титул IBF в первом полусреднем весе.

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