Де Ла Хойя: Бой Ломаченко и Линареса зависит от Арума

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях и генеральный директор Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя считает, что судьба поединка чемпиона мира по версии WBA в легком весе Хорхе Линареса и чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко зависит от решения промоутера Боба Арума.

"Я взволнован перспективой боя Хорхе и Василия, но пока никаких договоренностей нет. Поединок Линареса и Ломаченко зависит от Боба Арума", – написал Де Ла Хойя на своей странице в Twitter.

As excited as anyone that big fight between @JorgeLinares and @vasyllomachenko is getting close. But it's not done yet. And until lead promoter @bobarum picks up the phone and calls @makeawar, nothing can proceed #makethecall #linareslomachenko