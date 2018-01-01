Ломаченко четвертый в рейтинге самых прибыльных P4P-боксеров по версии Forbes

Лидерство по-прежнему удерживает Сауль "Канело" Альварес.

Чемпион мира по версии WBO в полулегком весе Василий Ломаченко сохранил позицию в обновленном рейтинге самых прибыльных боксеров в Pound-For-Pound (вне зависимости от весовой категории) по версии авторитетного журнала Forbes. Украинец занимает четвертое место.

Лидерство в рейтинге по-прежнему удерживает мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-2, 34 КО), на втором месте британец Энтони Джошуа (20-0, 20 КО), являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBF и IBO в супертяжелом весе, третье место в рейтинге занимает чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО).

Полностью список 15 главных "манимейкеров" среди P4P-боксеров по версии Forbes выглядит следующим образом:

1 (1). Сауль Альварес

2 (2). Энтони Джошуа

3 (3). Геннадий Головкин

4 (4). Василий Ломаченко

5 (6). Эррол Спенс

6 (5).Теренс Кроуфорд

7 (8). Деонтей Уайлдер

8 (9). Сергей Ковалев

9 (7). Дэниэл Джейкобс

10 (11). Майки Гарсия

11 (15). Срисакет Сор Рунгвисаи

12 (10). Кит Турман

13 (13). Джермелл Чарло

14 (14). Джермалл Чарло

15 (12). Мэнни Пакьяо.

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