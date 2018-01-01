Переключиться на мобильную версию

Менеджер Липинца: Майки Гарсия оставит пояс и будет драться с Линаресом

Комментариев: 0
Сергей Липинец в следующем поединке может вернуть себе титул чемпиона мира.
Майки Гарсия - Сергей Липинец
Майки Гарсия - Сергей Липинец
Boxingscene.com

Менеджер Сергея Липинца Алекс Вайсфельд заявил, что Майки Гарсия оставит титул IBF в первом полусреднем весе и к концу года его боец вновь поборется за пояс чемпиона.

"Сейчас будет отдых. Думаю, к концу года Сергей будет драться за этот же самый пояс с другим претендентом. Майки оставит этот пояс, и, скорее всего, будет драться с Хорхе Линаресом.

Естественно, бой Сергея будет в Америке. Мы нигде в другом месте драться не будем", – сказал Вайсфельд.

Напомним, Майки Гарсия по очкам выиграл у Сергея Липинца и завоевал титул IBF в суперлегком весе.

Ранее сообщалось, что промоутеры Ломаченко и Линареса договорились о бое 12 апреля.

Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Майки Гарсия, бокс, Сергей Липинец
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь