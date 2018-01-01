Менеджер Липинца: Майки Гарсия оставит пояс и будет драться с Линаресом

Сергей Липинец в следующем поединке может вернуть себе титул чемпиона мира.

Менеджер Сергея Липинца Алекс Вайсфельд заявил, что Майки Гарсия оставит титул IBF в первом полусреднем весе и к концу года его боец вновь поборется за пояс чемпиона.

"Сейчас будет отдых. Думаю, к концу года Сергей будет драться за этот же самый пояс с другим претендентом. Майки оставит этот пояс, и, скорее всего, будет драться с Хорхе Линаресом.

Естественно, бой Сергея будет в Америке. Мы нигде в другом месте драться не будем", – сказал Вайсфельд.

Напомним, Майки Гарсия по очкам выиграл у Сергея Липинца и завоевал титул IBF в суперлегком весе.

Ранее сообщалось, что промоутеры Ломаченко и Линареса договорились о бое 12 апреля.

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