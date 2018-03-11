Куигг выбил зуб Вальдесу во время боя за титул

Оскар Вальдес лишился одного зуба.

Оскар Вальдес защитил титул WBO в полулегком весе в поединке против Скотта Куигга. Британец проиграл бой, но оставил о себе напоминание, выбив зуб мексиканскому чемпиону. Об этом Вальдес рассказал после боя.

"Я снимаю шляпу перед Скоттом. Вы только посмотрите, он выбил мне зуб. Это была настоящая битва. У него были отличные удары, но это бокс.

Что касается будущих боев, то я готов выходить в ринг к любому чемпиону", - цитирует Вальдеса BoxingScene.

Ранее сообщалось, что бой Вальдес - Скотт посетил Василий Ломаченко вместе с Бобом Арумом и Эгисом Климасом.

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