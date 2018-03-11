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Куигг выбил зуб Вальдесу во время боя за титул

Комментариев: 1
Оскар Вальдес лишился одного зуба.
Куигг выбил зуб Вальдесу
Куигг выбил зуб Вальдесу
BoxingScene.com

Оскар Вальдес защитил титул WBO в полулегком весе в поединке против Скотта Куигга. Британец проиграл бой, но оставил о себе напоминание, выбив зуб мексиканскому чемпиону. Об этом Вальдес рассказал после боя.

"Я снимаю шляпу перед Скоттом. Вы только посмотрите, он выбил мне зуб. Это была настоящая битва. У него были отличные удары, но это бокс.

Что касается будущих боев, то я готов выходить в ринг к любому чемпиону", - цитирует Вальдеса BoxingScene.

Ранее сообщалось, что бой Вальдес - Скотт посетил Василий Ломаченко вместе с Бобом Арумом и Эгисом Климасом.

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Теги: Оскар Вальдес, Скотт Куигг, бокс, бой
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
5,45  (аноним)  11.03.2018, 18:59
Оценка:  +1
5,45
Та это мелочи. Скоро бой узкого витязя поветкина. Надеюсь саше там хребет сломают))))). Все будет нормальОК.
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