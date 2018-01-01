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Ломаченко: Думаю, следующий бой будет против Линареса

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Василий Ломаченко готовится к поединку против Хорхе Линареса.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
instagram.com/lomachenkovasiliy

Чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе Василий Ломаченко заявил, что, скорее всего, его следующим соперником станет Хорхе Линарес. Об этом украинец рассказал после боя Вальдес - Куигг, который посетил с Бобом Арумом и Эгисом Климасом.

"Кто будет вашем следующим соперником? Линарес?", - спросил журналист Behind The Gloves у Ломаченко.

"Да, я думаю, это будет Линарес", - ответил украинец.

Ломаченко также опроверг информацию о его бое с Люком Кэмпбэллом, сказав, что он впервые об этом слышит.

Ранее сообщалось, что промоутеры договорились о бое Ломаченко - Линарес и в ближайшее время об этом объявят официально.

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Теги: Василий Ломаченко, Хорхе Линарес, бокс
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