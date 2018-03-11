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Ломаченко в компании Арума и Климаса сходил на бой Вальдес - Куигг

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Украинский боксер посетил боксерский поединок.
Боб Арум и Василий Ломаченко
Боб Арум и Василий Ломаченко
instagram.com/lomachenkovasiliy

Чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко посетил бой Оскара Вальдеса против Скотта Куигга, в котором мексиканец защитил титул.

Компанию украинскому боксеру составили его промоутер Боб Арум и менеджер Эгис Климас. Бой проходил в Карсоне в ночь с 10 на 11 марта.

 

Watching fights in the rain with Bob. @trboxing #boxing

Публикация от LOMAchenko Vasiliy (@lomachenkovasiliy)

Ранее сообщалось, что в ближайшее время промоутеры объявят о бое Ломаченко - Линарес.

Напомним, Василий Ломаченко отправился в США 9 марта, где пройдет его тренировочный лагерь.

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Теги: Василий Ломаченко, Боб Арум, Оскар Вальдес, Скотт Куигг, бокс
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