Ломаченко в компании Арума и Климаса сходил на бой Вальдес - Куигг

Украинский боксер посетил боксерский поединок.

Чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко посетил бой Оскара Вальдеса против Скотта Куигга, в котором мексиканец защитил титул.

Компанию украинскому боксеру составили его промоутер Боб Арум и менеджер Эгис Климас. Бой проходил в Карсоне в ночь с 10 на 11 марта.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время промоутеры объявят о бое Ломаченко - Линарес.

Напомним, Василий Ломаченко отправился в США 9 марта, где пройдет его тренировочный лагерь.

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