Майки Гарсия рассказал о дальнейших планах

Американский боксер может встретится с Василием Ломаченко в легком весе.

Чемпион мира в легком и полусреднем весе по версиям WBC и IBF соответственно Маки Гарсия рассказал о дальнейших планах в боксе.

Отобрав титул IBF в полусреднем весе у россиянина Сергея Липинца, Гарсия намерен вернуться в легкий вес, чтобы объединить титулы, а затем сделать тоже самое в первом полусреднем дивизионе.

"У меня есть варианты. Я могу вернуться в легкий вес и объединить титулы, и как раз это я хочу сделать, затем снова прийти в первый полусредний вес, объединить тут титулы и в конце концов перейти в полусредний дивизион", - цитирует Гарсию Ringtv.

Учитывая, что Василий Ломаченко следующий поединок проведет в легком весе, то бой украинца с Майки Гарсией становится все более вероятным.

Ранее сообщалось, что промоутеры Ломаченко и Линареса договорились о бое 12 апреля.

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