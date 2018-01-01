Следующим соперником Ковалева может стать Браун

Стороны Ковалева и Брауна начали переговоры о бое.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев в следующем бое может встретиться с претендентом на титул IBF и первым номером рейтинга WBO Маркусом Брауном.

По информации Boxingnews24, команды боксеров уже находятся в стадии переговоров.

Браун должен был провести бой с обладателем титула IBF Артуром Бетербиевым, но американец скорее предпочтет встречу с Сргеем Ковалемвым.

Ожидается, что следующий бой Ковалева пройдет летом 2018 года, но дата и место пока не сообщаются.

Напомним, в своем прошлом бою Ковалев нокаутировал Игоря Михалкина.

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