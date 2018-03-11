Официально: Пакьяо не будет работать с Роучем во время подготовки к следующему бою

К следующему поединку Мэнни Пакьяо будут готовить три специалиста.

Во время подготовки Мэнни Пакьяо к следующему бою в тренировочном лагере боксера не будет его тренера Фредди Роуча. Об этом сообщила пресс-служба боксера, опубликовав расписание его подготовки.

Как сообщает издание Boxingnews24, получившее пресс-релиз, в тренировочном лагере Пакьяо не будет Роуча, вместо него филиппинца будет готовить Буба Фернандес, Нона Фери и Роджер Фернандес.

Тренировочный лагерь Мэнни Пакьяо начнется в апреле на Филиппинах. По предварительной информации, бой Пакьяо проведет 24 июня против Лукаса Матиссе.

Ранее информацию о разрыве Мэнни Пакьяо с Фредди Роучем публиковало издание ESPN.

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