Переключиться на мобильную версию

Вальдес защитил титул в бою с Куиггом

Комментариев: 0
Оскар Вальдес уверенно победил британца решением судей.
Оскар Вальдес победил Куигга
Оскар Вальдес победил Куигга
BoxingScene.com

Чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Оскар Вальдес в четвертый раз защитил титул в бою против претендента на пояс Скотта Куигга.

Со старта поединка британец владел инициативой, но в конце первого раунда, Вальдес потряс его правым контр-хуком. Венесуэлец хорошо пробивал по корпусу и часто предугадывал действия Куигга.

В конце пятого раунда британец попытался развить свое преимущество, ему удалось немного выровнять ход поединка, однако в 11 раунде венесуэлец снова выглядел увереннее.

По результатам 12 раундов все судьи отдали победу Вальдесу: 117:111, 117:111 и 118:110 

Ранее сообщалось, что во время предыдущей защиты титула Вальдес победил, поднявшись из нокдауна.

Поделись:
Теги: Оскар Вальдес, Скотт Куигг, бокс, бой
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь