Вальдес защитил титул в бою с Куиггом

Оскар Вальдес уверенно победил британца решением судей.

Чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Оскар Вальдес в четвертый раз защитил титул в бою против претендента на пояс Скотта Куигга.

Со старта поединка британец владел инициативой, но в конце первого раунда, Вальдес потряс его правым контр-хуком. Венесуэлец хорошо пробивал по корпусу и часто предугадывал действия Куигга.

В конце пятого раунда британец попытался развить свое преимущество, ему удалось немного выровнять ход поединка, однако в 11 раунде венесуэлец снова выглядел увереннее.

По результатам 12 раундов все судьи отдали победу Вальдесу: 117:111, 117:111 и 118:110

Ранее сообщалось, что во время предыдущей защиты титула Вальдес победил, поднявшись из нокдауна.