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Промоутеры договорились о бое Ломаченко с Линаресом - СМИ

Комментариев: 2
Нашумевший поединок между Василием Ломаченко и Хорхе Линаресом состоится 12 мая.
Хорхе Линарес и Василий Ломаченко
Хорхе Линарес и Василий Ломаченко
BoxingScene.com

Чемпион мира по версии WBO в полулегком весе Василий Ломаченко встретится с обладателем титула WBA в легком весе Хорхе Линаресом. О том, что бой все-таки состоится сообщает издание Ringpolska.pl, по информации которого официальное подтверждение поединка будет в ближайшие дни.

Бой Ломаченко - Линарес состоится 12 мая, как того и требовала команда украинца, в нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко отправился в США, где будет готовиться к бою. Ранее менеджер боксера Эгис Климас сообщал, что Хорхе Линарес готовится к бою с Ломаченко, поэтому выражал надежду на то, что о бое удастся договориться.

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Теги: Василий Ломаченко, Хорхе Линарес, бокс, бой
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Комментариев (2)
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Carelessangel    11.03.2018, 12:51
Оценка:  0
Carelessangel
пока нет такой инфы на офф сайте!
петенька  (аноним)  11.03.2018, 09:53
Оценка:  -2
петенька
Хочу в пуканчик!
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