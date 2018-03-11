Промоутеры договорились о бое Ломаченко с Линаресом - СМИ

Нашумевший поединок между Василием Ломаченко и Хорхе Линаресом состоится 12 мая.

Чемпион мира по версии WBO в полулегком весе Василий Ломаченко встретится с обладателем титула WBA в легком весе Хорхе Линаресом. О том, что бой все-таки состоится сообщает издание Ringpolska.pl, по информации которого официальное подтверждение поединка будет в ближайшие дни.

Бой Ломаченко - Линарес состоится 12 мая, как того и требовала команда украинца, в нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко отправился в США, где будет готовиться к бою. Ранее менеджер боксера Эгис Климас сообщал, что Хорхе Линарес готовится к бою с Ломаченко, поэтому выражал надежду на то, что о бое удастся договориться.

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