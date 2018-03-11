Гарсия - Липинец: видео боя

Американец Майки Гарсия завоевал титул чемпиона IBF в суперлегком весе, победив Сергея Липинца.

Американец Майки Гарсия уверенно победил чемпион мира по версии IBF в суперлегком весе россиянина Сергея Липинца и отобрал у него титул.

По итогам двенадцати раундов судьи единогласно отдали победу Гарсии со счетом 116:111 и дважды 117:110. Таким образом, Майки Гарсия стал чемпионом мира в четвертой для себя категории.

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