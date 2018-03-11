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Гарсия - Липинец: видео боя

Комментариев: 2
Американец Майки Гарсия завоевал титул чемпиона IBF в суперлегком весе, победив Сергея Липинца.

Американец Майки Гарсия уверенно победил чемпион мира по версии IBF в суперлегком весе россиянина Сергея Липинца и отобрал у него титул. 

По итогам двенадцати раундов судьи единогласно отдали победу Гарсии со счетом 116:111 и дважды 117:110. Таким образом, Майки Гарсия стал чемпионом мира в четвертой для себя категории.

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Теги: Майки Гарсия, Сергей Липинец, видео боя
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Комментариев (2)
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петенька  (аноним)  11.03.2018, 10:38
Оценка:  0
петенька
Хочу в пуканчик!
петенька  (аноним)  11.03.2018, 09:51
Оценка:  0
петенька
Майки молодца. Поимел узкого Липинца))))))).
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