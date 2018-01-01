Белорус Релих завоевал титул WBA в первом полусреднем весе

Кирилл Релих уверенно победил в поединке за вакантный титул.

Белорус Кирилл Релих взял реванш за спорное поражение в мае прошлого года у кубинца Рансеса Бартелеми, уверенно победив его единогласным решением судей со счетом 117-110, 118-109 и 118-109.

Релих был гораздо активнее и существенно перерабатывал инертного кубинца, который поначалу много двигался, но с течением времени практически остановился и стал инициировать редкие размены на ближней дистанции. Периодически Рансес прицельно бил ниже пояса, за что в седьмом раунде был наказан снятием балла.

Эта победа принесла Релиху титул чемпиона WBA в первом полусреднем весе.

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