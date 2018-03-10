Паркер: Я более жесткий боец, чем Кличко

Джозеф Паркер заявил, что полностью готов к бою против Энтони Джошуа, несмотря на волнение.

Новозеландский чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO Джозеф Паркер сравнил себя с Владимиром Кличко, а также заявил, что не может позволить себе проиграть бой против Энтони Джошуа:

"Я другой боец в сравнении с Владимиром Кличко. Мне кажется, я более жесткий боец и у меня большое сердце. Я, возможно, не такой опытный, но я могу держать удар, могу подняться и снова идти в бой, чтобы выиграть. Я не могу позволить себе проиграть, я не могу позволить себе упасть. Да, я волнуюсь, поскольку буду драться с настоящим панчером, но я готов", – приводит слова Паркера ресурс klitschko-brothers.com.

Напомним, что бой Паркера и Джошуа пройдет 31-го марта в Кардиффе. Ранее Паркер показал, как следил за боем Уайлдер – Ортис.

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