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Паркер: Я более жесткий боец, чем Кличко

Комментариев: 4
Джозеф Паркер заявил, что полностью готов к бою против Энтони Джошуа, несмотря на волнение.
Джозеф Паркер
Джозеф Паркер
Getty Images

Новозеландский чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO Джозеф Паркер сравнил себя с Владимиром Кличко, а также заявил, что не может позволить себе проиграть бой против Энтони Джошуа:

"Я другой боец в сравнении с Владимиром Кличко. Мне кажется, я более жесткий боец и у меня большое сердце. Я, возможно, не такой опытный, но я могу держать удар, могу подняться и снова идти в бой, чтобы выиграть. Я не могу позволить себе проиграть, я не могу позволить себе упасть. Да, я волнуюсь, поскольку буду драться с настоящим панчером, но я готов", – приводит слова Паркера ресурс klitschko-brothers.com.

Напомним, что бой Паркера и Джошуа пройдет 31-го марта в Кардиффе. Ранее Паркер показал, как следил за боем Уайлдер – Ортис.

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Теги: бокс, Джозеф Паркер, Энтони Джошуа, Владимир Кличко
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  10.03.2018, 23:34
Оценка:  0
гость
Жесть, так смешно и высокомерно.... Маленький ещё для таких заявлений
гость  (аноним)  10.03.2018, 19:26
Оценка:  +1
гость
слово поветкин - от укр. слова "повитка" - место(стойло)для домашнего скота. так что поветкин - настоящий вонючий свин с реально поросячьими глазками!!! постоянно в гавне. НИКАКОЙ !
Москвич  (аноним)  10.03.2018, 18:11
Оценка:  +1
Москвич
Я не знаю, кто победит в следующем поединке. Но, с победителем этого боя выйдет боксировать наш не имеющий аналоги Витязь Поветкин. Я представляю, как эти парни попрятались в ужасе под стол от одного взгляда великого чемпиона Поветкина)))))))
Carelessangel    10.03.2018, 17:53
Оценка:  +1
Carelessangel
ужас имбецил расказует что он лучше человека который сидел на троне 10 лет!
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