Прогрейс нокаутировал Индонго и завоевал временный титул WBC

Реджис Прогрейс издевательски победил Джулиуса Индонго.

Реджис Прогрейс завоевал временный чемпионский титул WBC в первом полусреднем весе.

Американец нокатуировал бывшего чемпиона мира в полусреднем весе Джулиуса Индонго. Намибийский боксер уже в первом раунде оказался на настиле, а во втором раунде упал еще трижды, после чего рефери зафиксировал технический нокаут.

Стоит отметить, что вакантный титул чемпиона мира по версии WBC будет разыгран 17 марта в поединке Хосе Карлоса Рамиреса и Амира Имама.

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