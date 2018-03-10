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Прогрейс нокаутировал Индонго и завоевал временный титул WBC

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Реджис Прогрейс издевательски победил Джулиуса Индонго.
Реджис Прогрейс оказался сильнее Джулиуса Индонго
Реджис Прогрейс оказался сильнее Джулиуса Индонго

Реджис Прогрейс завоевал временный чемпионский титул WBC в первом полусреднем весе.

Американец нокатуировал бывшего чемпиона мира в полусреднем весе Джулиуса Индонго. Намибийский боксер уже в первом раунде оказался на настиле, а во втором раунде упал еще трижды, после чего рефери зафиксировал технический нокаут.

Стоит отметить, что вакантный титул чемпиона мира по версии WBC будет разыгран 17 марта в поединке Хосе Карлоса Рамиреса и Амира Имама.

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Теги: бокс, Реджис Прогрейс, Джулиус Индонго
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петенька  (аноним)  10.03.2018, 10:23
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