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Липинец оказался немного тяжелее Гарсии

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Сергей Липинец и Майки Гарсия
Сергей Липинец и Майки Гарсия
BoxingScene.com

Чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе Сергей Липинец и чемпион мира по версии WBC в легком весе Майки Гарсия прошли официальную церемонию взвешивания перед боем в Сан-Антонио.

По итогам взвешивания Липинец оказался тяжелее соперника. Сергей показал на весах 63,3 кг, в то время как Гарсия потянул на 63,2 кг.

Напомним, чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе Сергей Липинец (13-0, 10 KO) проведет бой против Майки Гарсия 10 марта в Сан-Антонио.

Несмотря на то, что чемпионом является Сергей Липинец, букмекеры считают Гарсию явным фаворитом.

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Теги: Сергей Липинец, бокс, Майки Гарсия
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