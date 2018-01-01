Альварес сдал новые допинг-пробы

По неофициальной информации новые пробы отрицательны на допинг.

Мексиканский боксер Сауль Альварес сдал еще две допинг-пробы перед боем с Геннадием Головкиным.

По данным журналиста Los Angeles Times Лэнса Пагмайера, результаты допинг-тестов, которые были взяты у Альвареса 3 и 5 марта, по предварительным данным оказались отрицательными на кленбутерол и другие запрещенные вещества.

Told by two officials that VADA tested @Canelo twice more on March 3 and 5 in Mexico and both results are preliminarily negative for clenbuterol or any banned substance. — Lance Pugmire (@latimespugmire) 9 марта 2018 г.

Напомним, Канело провалил допинг-пробу перед реваншем с Геннадием Головкиным.

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