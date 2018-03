Альварес сдал новые допинг-пробы

Мексиканский боксер Сауль Альварес сдал еще две допинг-пробы перед боем с Геннадием Головкиным.

По данным журналиста Los Angeles Times Лэнса Пагмайера, результаты допинг-тестов, которые были взяты у Альвареса 3 и 5 марта, по предварительным данным оказались отрицательными на кленбутерол и другие запрещенные вещества.

Told by two officials that VADA tested @Canelo twice more on March 3 and 5 in Mexico and both results are preliminarily negative for clenbuterol or any banned substance.