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Альварес сдал новые допинг-пробы

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По неофициальной информации новые пробы отрицательны на допинг.
Сауль Альварес
Сауль Альварес

Мексиканский боксер Сауль Альварес сдал еще две допинг-пробы перед боем с Геннадием Головкиным.

По данным журналиста Los Angeles Times Лэнса Пагмайера, результаты допинг-тестов, которые были взяты у Альвареса 3 и 5 марта, по предварительным данным оказались отрицательными на кленбутерол и другие запрещенные вещества.

Напомним, Канело провалил допинг-пробу перед реваншем с Геннадием Головкиным.

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Теги: бокс, Геннадий Головкин, Сауль Альварес, допинг
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