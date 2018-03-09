Эгис Климас: Усик и Гассиев будут говорить только о боксе

Менеджер Александра Усика заявил, что боксеры не будут поднимать политические темы и ждут того же от болельщиков.

Менеджер чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александра Усика Эгис Климас заявил, что перед боем в финале Всемирной боксерской суперсерии против россиянина Мурата Гассиева боксеры будут говорить только о бое.

"Александр много раз говорил, что будет говорить исключительно о боксе. Оба спортсмена рассчитывают, что СМИ и болельщики не будут подогревать интерес к этому бою с точки зрения конфликта двух стран", - цитирует Климаса Известия.

Ранее Мурат Гассиев заявлял, что в бое против Усика будет готов ко всему.

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