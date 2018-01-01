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Пакьяо: Меня мотивирует то, что я буду аутсайдером в бою с Матиссе

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Мэнни Пакьяо рассказал, как готовится к бою против Лукаса Матиссе.
Мэнни Пакьяо
Мэнни Пакьяо
Getty Images

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо заявил, что в бою против Лукаса Матиссе он будет аутсайдером и этот факт только мотивирует его.

"Это будет сложный бой. У Матиссе есть нокаутирующий удар, но меня вдохновляет шанс снова стать чемпионом. Я буду аутсайдером противостояния, но это не ново для меня. Это наоборот мотивирует меня работать упорнее. Мне нравится агрессивный стиль Матиссе, хочу подарить фанатам зрелище. К тому же Лукас не будет боксировать грязно", - цитирует Пакьяо BoxingScene.

Напомним, что Мэнни Пакьяо проведет бой 24 июня и вероятным соперником станет Лукас Матиссе.

Ранее сообщалось, что Пакьяо отказался от сотрудничества со своим тренером Фредди Роучем.

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Теги: Мэнни Пакьяо, Лукас Матиссе, бокс, бой
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