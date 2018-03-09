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Экс-чемпион WBA: Усик выиграет Суперсерию

Комментариев: 2
Вячеслав Сенченко рассказал, каким видит финал Всемирной боксерской суперсерии между Александром Усиком и Муратом Гассиевым.
Александр Усик
Александр Усик
instagram.com/usykaa

Экс-чемпион мира по версии WBA Вячеслав Сенченко дал несколько советов Александру Усику на бой против Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии, а также заявил, что считает украинца будущим победителем. Об этом Сенченко рассказал в интервью Luckypunch.net.

"В бою Усик – Гассиев мой фаворит – это, конечно же, Александр Усик. Я изначально считал, что он выиграет Суперсерию, и сейчас об этом говорю. Бой будет непростой, очень много будет зависеть от тактики и от подготовки обоих боксеров. Много нюансов, которые решат исход поединка. Но я надеюсь, что Усик наберет свою лучшую форму к финалу и победит в нем.

Гассиев меня удивил в бою с Дортикосом. Я думал, что он однотипный боксер, только атакующий. С Дортикосом я удивился, что он первую половину боя, работал иногда даже стоя в канатах, отдал центр ринга. Это означает, что у него есть план на бой, он может работать как первым планом, так и вторым. А это говорит о том, что это боксер высокого уровня.

Усику не нужен в бою с Гассиевым обмен ударами, не нужно принимать в блок, ведь у россиянина тяжелые удары, которые могут его разбить. Думаю, ничего нового не скажу, нужно использовать свои сильные стороны и не подставляться под удар", - сказал Сенченко.

Ранее сообщалось, что Усик показал, как проходит подготовка к бою с Гассиевым в Барселоне.

Напомним, финал WBSS, где встретятся Александр Усик и Мурат Гассиев состоится 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия).

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Теги: Александр Усик, Мурат Гассиев, бокс, бой, WBSS, Всемирная боксерская суперсерия
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  09.03.2018, 19:34
Оценка:  0
гость
Ты дегенерат, и Мурат не ваш. Ваш Усик и он проиграет нокаутом. Хотелось бы.
русский  (аноним)  09.03.2018, 18:14
Оценка:  +1
русский
Проиграет наверное наш Мурат по очкам. А я на это все гнусно пердну. Я перднул млять твою дивизию. Гы, гы, гы.
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