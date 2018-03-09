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Хирн: Хочу организовать бой Уайлдера и Джошуа, но не все зависит от меня

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Эдди Хирн вновь заговорил о возможности проведения боя между Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.
Энтони Джошуа (слева) и Эдди Хирн
Энтони Джошуа (слева) и Эдди Хирн
Getty Images

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн изъявил желание организовать бой своего клиента с Деонтеем Уайлдером, однако заявил, что не все зависит от него:

"Почему бы не организовать этот бой? Уверен, он будет интересен аудитории, и болельщики с удовольствием посмотрят на этот поединок. Это будет великий бой, и я очень хочу его организовать, но здесь не все зависит только от меня одного. Посмотрим, как все сложится", – приводит слова Хирна ресурс The Telegraph.

Напомним, что Энтони Джошуа ближайший свой бой проведет против Джозефа Паркера, который запланирован на 31-е марта и должен пройти в Кардиффе. 

Ранее Эдди Хирн заявил, что бой Джошуа и Уайлдера неизбежен. Также промоутер Уайлдера считает, что поединок Деонтея и Энтони Джошуа – это опасно.

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Теги: бокс, Деонтей Уайлдер, Энтони Джоуша, Эдди Хирн
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петенька  (аноним)  09.03.2018, 11:48
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