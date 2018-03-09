Организации боя Ломаченко - Линарес мешает женский матч по софтболу - СМИ

Бой состоится, если канал ESPN сумеет подвинуть матч по времени.

Организации боя чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко и чемпиона WBA в легком весе Хорхе Линареса мешает трансляция софтбольного поединка женских команд Юго-Восточной конференции.

Об этом сообщил журналист Лэнг Пагмайер из LA Times, ссылаясь на слова промоутера Боба Арума. Если каналу удастся договориться о смещении по времени поединка, то бой Ломаченко – Линарес будет.

Ранее сообщалось, что Ломаченко и его отец готовы к бою с Линаресом.

Также Майки Гарсия сделал прогноз на возможный поединок Ломаченко – Линарес.

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