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Организации боя Ломаченко - Линарес мешает женский матч по софтболу - СМИ

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Бой состоится, если канал ESPN сумеет подвинуть матч по времени.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
BoxingScene.com

Организации боя чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко и чемпиона WBA в легком весе Хорхе Линареса мешает трансляция софтбольного поединка женских команд Юго-Восточной конференции.

Об этом сообщил журналист Лэнг Пагмайер из LA Times, ссылаясь на слова промоутера Боба Арума. Если каналу удастся договориться о смещении по времени поединка, то бой Ломаченко – Линарес будет.

Ранее сообщалось, что Ломаченко и его отец готовы к бою с Линаресом.

Также Майки Гарсия сделал прогноз на возможный поединок Ломаченко – Линарес.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Хорхе Линарес, бой
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Комментариев (1)
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петенька  (аноним)  09.03.2018, 11:18
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петенька
Ах, эти бабы всегда мешают!
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