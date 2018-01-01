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Стивенсон: Дэвис ошибается, когда говорит, что может нокаутировать Ломаченко

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Американский боксёр-профессионал, выступающий в весовой категории до 57,2 кг Шакур Стивенсон (5-0, 2 КО) заявил, что Джервонте Дэвису (19-0, 18 КО) еще рано выходить в.
Шакур Стивенсон
Шакур Стивенсон
Getty Images

Американский боксёр-профессионал, выступающий в весовой категории до 57,2 кг Шакур Стивенсон (5-0, 2 КО) заявил, что Джервонте Дэвису (19-0, 18 КО) еще рано выходить в ринг против Василия Ломаченко (10-1, 8 КО).

"Я буду за Джервонту, он мой брат. Если он встретится с Ломаченко, то я точно буду за Дэвиса.

Он становится умнее, но, думаю, что ему еще рано драться с Ломаченко. Сколько Василию, 30? Думаю, что когда Джервона говорит, что нокаутирует его, то ошибается. Джервонта еще молод, он восходящая звезда, он может получить этот бой, когда захочет", – приводит слова Шакура Стивенсона The Boxing Voice.

Ранее сообщалось о том, что Джервонта Дэвис не планирует боксировать с Василием Ломаченко.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Джервонта Дэвис, Шакур Стивенсон
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