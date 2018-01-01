Бывший соперник Джошуа станет его спарринг-партнером

Промоутер Эдди Хирн рассказал о подготовке своего клиента Энтони Джошуа к грядущему бою.

Карлос Такам в бою против Энтони Джошуа Getty Images

Спарринг-партнером в процессе подготовки чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Энтони Джошуа будет его бывший соперник Карлос Такам. Об это заявил представитель британца Эдди Хирн.

"Джошуа не хочет спарринговать со слабым соперником. Он хочет себе конкурентоспособного спарринг-партнера. Джошуа сказал, что хочет Такама, потому что он способен выполнить отличную работу", – цитирует слова промоутера The Independent.

Напомним, что Энтони Джошуа досрочно победил Карлоса Такама в ноябре 2017 года. Свой следующий бой британец проведет 31 марта в городе Кардифф против Джозефа Паркера.

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