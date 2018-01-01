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Липинец: Мне ничто не сможет помешать одержать победу

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Сергей Липинец не сомневается в своей победе над Майки Гарсией.
Сергей Липинец
Сергей Липинец
BoxingScene.com

Чемпион IBF в первом полусреднем весе Сергей Липинец не придает значения тому, что его считают аутсайдером боя с Майки Гарсией.

"Я готов и мне ничто не сможет помешать одержать победу. Меня не волнует, считают меня фаворитом или аутсайдером. Я готов доказать всем скептикам, что они ошибались.

Послужной список и регалии Гарсии ничего для меня не значат. У него как и у всех две руки, две ноги и одна голова — это просто очередной боец, против которого я выхожу на ринг.

Нам пришлось отложить бой. Я травмировал руку во время спаррингов. Я сразу ничего толком не почувствовал, но на следующее утро рука распухла. Сейчас травма полностью зажила, никаких проблем с рукой у меня нет — вы это увидите в субботу вечером", - заявил Липинец.

Напомним, чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе Сергей Липинец (13-0, 10 KO) проведет бой против Майки Гарсия 10 марта в Сан-Антонио.

Несмотря на то, что чемпионом является Сергей Липинец, букмекеры считают Гарсию явным фаворитом.

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Теги: Сергей Липинец, бокс, Майки Гарсия
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