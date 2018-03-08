Головкин отреагировал на проваленный допинг-тест Альваресом

Геннадий Головкин надеется, что следующие допинг-пробы мексиканца будут чистыми.

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин высказался о возможной отмене майского реванша из-за положительной допинг-пробы его соперника - мексиканца Сауля "Канело" Альварес

"Новости о допинге Канело вызвали у меня разные эмоции. Это весьма неприятно. Для меня и для абсолютно всех атлетов, уважающих чистый спорт, это ужасно.

Конечно, я все еще хочу драться. Я - боец, и у меня есть незаконченное дело с Канело. Было неприятно узнать о ситуации с проваленным допинг-тестом. Я знаю Канело - ему не нужны никакие препараты, допинг или что-то вроде этого. Это проблема не только для Канело, но и для всей его команды. Это вещество раньше находили и у других спортсменов в Мексике, так что они должны были знать.

Конечно, я подумал, что это очень опасная ситуация, из-за которой бой могут отменить. В случае если кто-то сдал положительный тест, поединок может быть отменен, и неважно, что до него осталось два месяца. Это опасная ситуация, однако я надеюсь, что новые допинг-пробы окажутся отрицательными и поединок состоится.

Есть обязанности, которые должны выполнять он и его команда, должно быть какое-то наказание. Теперь их обязанность - доказать, что он чистый спортсмен, и этот процесс должен контролироваться VADA и комиссией. Если комиссия скажет, что все нормально, я приму это и буду готов к бою. Если Канело чист, я хочу доказать, что я лучше него", - цитирует Головкина ESPN.

Напомним, мексиканец Сауль Альварес провалил допинг-пробу перед реваншем с Геннадием Головкиным.

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