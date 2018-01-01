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Видео открытой тренировки Майки Гарсии перед боем с Липинцом

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Майки Гарсия провел тренировку перед боем с россиянином Сергеем Липинцом.
Майки Гарсия
Майки Гарсия
Boxingscene.com

Чемпион мира в трех весовых категориях американец Майки Гарсия провел открытую тренировку перед чемпионским поединком в четвертой для себя категории с чемпионом IBF Сергеем Липинцом.

Напомним, чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе Сергей Липинец (13-0, 10 KO) проведет бой против Майки Гарсия 10 марта в Сан-Антонио.

Несмотря на то, что чемпионом является Сергей Липинец, букмекеры считают Гарсию явным фаворитом.

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Теги: Сергей Липинец, Майки Гарсия, видео, тренировка, бокс
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