Видео открытой тренировки Майки Гарсии перед боем с Липинцом

Майки Гарсия провел тренировку перед боем с россиянином Сергеем Липинцом.

Чемпион мира в трех весовых категориях американец Майки Гарсия провел открытую тренировку перед чемпионским поединком в четвертой для себя категории с чемпионом IBF Сергеем Липинцом.

Напомним, чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе Сергей Липинец (13-0, 10 KO) проведет бой против Майки Гарсия 10 марта в Сан-Антонио.

Несмотря на то, что чемпионом является Сергей Липинец, букмекеры считают Гарсию явным фаворитом.

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