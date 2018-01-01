Ортис считает, что судьи поучаствовали в победе Уайлдера

Луис Ортис прокомментировал свое поражение в бою с Деонтеем Уайлдером.

Кубинец Луис Ортис прокомментировал поражение от Деонтея Уайлдера, заявив, что судьи поучаствовали в победе американца:

"Давайте переосмыслим произошедшее. Я хочу, чтобы фанаты знали правду. Я уверен, что его промоутеры дали команду рефери, чтобы тот помог Уайлдеру. Я не виню Уайлдера, я виню того, кто был заинтересован в его победе. Поймите, Уайлдер зарабатывает хорошие деньги, но не больше, чем его промоутеры", – приводит слова Ортиса ресурс boxingnews24.com.

Напомним, что Уайлдер нокаутировал Ортиса в 10-м раунде. Также кубинец уступал американцу в записках судьей на момент остановки боя.

Ранее Луис Ортис заявил, что ему не хватило совсем немного, чтобы победить Деонтея Уайлдера.

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