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Ортис считает, что судьи поучаствовали в победе Уайлдера

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Луис Ортис прокомментировал свое поражение в бою с Деонтеем Уайлдером.
Луис Ортис
Луис Ортис
Getty Images

Кубинец Луис Ортис прокомментировал поражение от Деонтея Уайлдера, заявив, что судьи поучаствовали в победе американца: 

"Давайте переосмыслим произошедшее. Я хочу, чтобы фанаты знали правду. Я уверен, что его промоутеры дали команду рефери, чтобы тот помог Уайлдеру. Я не виню Уайлдера, я виню того, кто был заинтересован в его победе. Поймите, Уайлдер зарабатывает хорошие деньги, но не больше, чем его промоутеры", – приводит слова Ортиса ресурс boxingnews24.com.

Напомним, что Уайлдер нокаутировал Ортиса в 10-м раунде. Также кубинец уступал американцу в записках судьей на момент остановки боя.

Ранее Луис Ортис заявил, что ему не хватило совсем немного, чтобы победить Деонтея Уайлдера. 

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Теги: бокс, Деонтей Уайлдер, Луис Ортис
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