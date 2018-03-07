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Фьюри: Уайлдер, Джошуа или кто-то там еще – я иду за вами

Комментариев: 1
Тайсон Фьюри намерен вернутся на ринг и вернуть свои чемпионские пояса.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что намерен вернуть свои чемпионские пояса:

"Возможно, я мог бы сражаться уже на этих выходных. Меня долго не было – два с половиной года. Моя цель – вернуться на ринг и снова засиять.

Я называл Энтони Джошуа бодибилдером, но я занимаюсь так, что сам начинаю быть похожим на бодибилдера. Вечером я принимаю свой протеиновый коктейль, ложусь рано спать и представляю, как буду ломать их лица в ринге. У меня есть хорошие новости, и скоро я объявлю их всем людям на земле.

Я оставил тяжелый дивизион для этих ребят, и теперь они хранят титулы. Джошуа отлично справляется с полировкой моих поясов, сохраняя их красивыми и теплыми.

Бой Паркера и Джошуа? Паркер быстрее, Джошуа мощнее. Паркер моложе, а у Джошуа хороший опыт на любительском ринге. Это будет хороший бой – и неважно, кто победит.

Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа или кто-то там еще – я иду за вами", – приводит слова Фьюри ресурс Sky Sports

Напомним, что бой Энтони Джошуа и Джозефа Паркера пройдет 31 марта в Каридиффе. Ранее Фьюри заявил, что намерен преподать урок бокс Деонтею Уайлдеру.  

Также Энтони Джошуа рассказал, как нейтрализовать Деонтея Уайлдера.  

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер
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Комментариев (1)
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Москвич  (аноним)  07.03.2018, 20:25
Оценка:  +1
Москвич
Верю в этого парня. Он отвечает за базар))))).
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