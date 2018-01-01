Фьюри – о Уайлдере: Да он словно сделан специально для меня

Тайсон Фьюри намерен преподать Деонтею Уайлдеру урок бокса.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что жаждет боксировать против обладателя титула WBC Деонтея Уайлдера. Британец намерен преподать урок бокса американскому тяжеловесу:

"Да он словно сделан специально для меня. Что бы ни случилось в его дальнейшей карьере, пусть даже его нокаутируют в следующем же поединке, я хочу драться с ним, потому что у нас есть незаконченное дельце.

Он хороший панчер и потому будет сохранять шансы на досрочную победу до тех самых пор, пока будет длиться бой. Но я уверен, что никто во всем дивизионе не сравнится со мной в мастерстве, и я сначала преподам Уайлдеру урок бокса, а затем нокаутирую", – приводит слова Фьюри Sky Sports.

После боя Уайлдера и Ортиса Фьюри сделал экспресс-анализ поединка, заявив, что без особых проблем нокаутирует Деонтея. Напомним, что Уайлдер нокаутировал Ортиса в десятом раунде.

Ранее Энтони Джошуа рассказал, как нейтрализовать Деонтея Уайлдера.

Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram!