Гари Расселл - о Ломаченко: Я сломаю ногу о его задницу

Гари Расселл-младший хочет взять реванш у Василия Ломаченко.

Чемпион мира в полулегком весе по версии WBC Гари Расселл-младший намерен провести еще один бой с украинским чемпионом WBO Василием Ломаченко.

Американец считает, что благодаря бою с ним Ломаченко стал известен как боксер.

"Сейчас у нас задача получить объединительный бой с другим чемпионом. Но меня все боятся, никто не хочет драться. Есть только Джозеф Диаз, который претендует на пояс WBC. Он много говорит, поднимает бурю в стакане, но я могу дать ему то, чего он хочет.

Что касается Ломаченко, то я хочу попросить не задавать мне вопросов о нем до тех пора, пока мы не подпишем контракт на бой с ним. Никто в мире профессионального бокса не знал, кто такой Ломаченко до того, как он встретился со мной. Он проиграл Салидо, этого достаточно.

Я сломаю свою ногу об его задницу до того, как закончить карьеру. Нет разницы, поднимется ли он в весе или опустится, потому что это тот бой, которого я хочу", - сказал Расселл-младший.

Напомним, бой Ломаченко с Расселом состоялся в 2014 году. Тогда украинец выиграл бой за вакантный титул чемпиона WBO решением судей 116:112, 114:114, 116:112.

Ранее сообщалось, когда станет известно имя следующего соперника Василий Ломаченко.

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