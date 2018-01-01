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Тренер Головкина: Бой с Альваресом будет определяющим в карьерах обоих боксеров

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Абель Санчес рассказал о настрое Геннадия Головкина перед боем с Саулем Альваресом.
Абель Санчес и Геннадий Головкин
Абель Санчес и Геннадий Головкин
Getty Images

Главный тренер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина Абель Санчес считает, что реванш с Саулем Альваресом станет определяющим в карьере обоих боксеров.

Санчес уверен, что этот бой будет интереснее, чем предыдущий и может закончиться досрочно.

"Головкин будет более решителен, потому что, думаю, это определяющий бой для карьер обоих парней. Этот бой определит, как люди будут смотреть на них в будущем.

Головкин настроен остаться непобедимым и одним из сильнейших средневесов в истории бокса. Уверен, что бой будет зрелищным, потому что на этот раз мексиканец обещает драться по-настоящему. Уверен, что бой будет фантастическим и может завершиться досрочно", - сказал Санчес в интервью Omnisport.

Ранее сообщалось, что Сауль Альварес попался на допинге. В команде боксера заявили, что запрещенное вещество могло попасть с пищей и пообещала сдать все тесты, чтобы доказать невиновность.

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Теги: Геннадий Головкин, Сауль Альварес, Абель Санчес, бокс
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